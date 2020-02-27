آخر تحديث: 2020-02-27 14:49:30
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مراسل سانا: وحدات من الجيش تحرر قرى طنجرة والعنكاوي والحواش والعمقية وشيرمغار والعريمة بريف إدلب الجنوبي وتلاحق فلول الإرهابيين في المنطقة

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التصنيفات: آخر الأخبار

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