مراسل سانا: وحدات من الجيش تحرر قرى طنجرة والعنكاوي والحواش والعمقية وشيرمغار والعريمة بريف إدلب الجنوبي وتلاحق فلول الإرهابيين في المنطقة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 4 رجب 1441 الموافق لـ 27 شباط 2020
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الاتصالات تطلق بوابة الحكومة الالكترونية
أسلحة تركية من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية
الأمم المتحدة تدعو النظام السعودي لاحترام حرية التعبير والإفراج عن ناشطات وصحفيين
الكرملين: لا خطط لدى الرئيس بوتين لزيارة اسطنبول ولقاء أردوغان
البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ
الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين ومنشأة زراعية جنوب الخليل
المراسل: الهجمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على محور سراقب تأتي لمحاولة التعويض عن الخسائر الكبيرة التي منيت بها التنظيمات الإرهابية على محور إدلب الجنوبي حيث حررت وحدات الجيش عشرات القرى والبلدات الاستراتيجية
مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تتصدى لهجوم كبير تشنه المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على محور سراقب وتقضي على عشرات الإرهابيين وتدمر مدرعاتهم وأسلحتهم
الجيش يتصدى لهجوم للإرهابيين على سراقب ويكبدهم خسائر فادحة
موسكو تنتظر من واشنطن رداً غير مشروط على مقترح تمديد (ستارت3)
قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية
برلماني تشيكي يدعو إلى دعم سورية بإعادة إعمار ما دمره الإرهاب
إصابة ستة يمنيين بنيران مرتزقة العدوان السعودي في الحديدة
مراسل سانا: وحدات من الجيش العربي السوري تحرر قريتي الحواش و الحويجة بمنطقة الغاب الشرقي في ريف حماة
القيادة العامة للجيش: إنجازات ميدانية نوعية حققها الجيش باستعادة السيطرة على العديد من البلدات والقرى والتلال الحاكمة في ريف إدلب الجنوبي