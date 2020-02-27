الكرملين: لا خطط لدى الرئيس بوتين لزيارة اسطنبول ولقاء أردوغان

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف ما أعلنه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق عن اجتماع مقرر له مع الرئيس فلاديمير بوتين في اسطنبول في الخامس من آذار المقبل.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله في تصريح للصحفيين اليوم إن “جدول أعمال الرئيس بوتين لا يتضمن زيارة إلى اسطنبول في الـ 5 من آذار ولقاء أردوغان هناك” مضيفا “في الخامس من آذار لدى الرئيس بوتين خطط عمل أخرى”.

وكان أردوغان زعم في تصريحات له أن بوتين سيزور اسطنبول يوم الـ 5 من آذار المقبل لبحث الوضع في إدلب.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات له مؤخرا أن النظام التركي لم يف بتعهداته بموجب اتفاق سوتشي ويجب عليه تنفيذها.

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