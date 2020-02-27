الاتصالات تطلق بوابة الحكومة الالكترونية

أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم بوابة الحكومة الالكترونية السورية “اي دوت اس واي” وتطبيق بوابتي للهاتف النقال وذلك ضمن مشروع الحكومة الالكترونية.

وتوفر البوابة والتطبيق معلومات حول الخدمات الحكومية وفق نموذج موحد يتضمن الوثائق اللازمة والرسوم المالية المطلوبة والوقت المتوقع لأدائها كما تتيح للمواطنين امكانية المشاركة برأيهم من حيث صحة معلومات الخدمة المنشورة وجودتها وتطابقها مع الواقع الذي تعمل وفقه اضافة لعرض تقارير احصائية حكومية.

وفي تصريح للصحفيين بين وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن بوابة الحكومة الالكترونية هي إحدى البنى الأساسية والمهمة للحكومة الالكترونية مؤكدا أنها رسالة تعكس اهتمام الحكومة بتنفيذ مشروع الإصلاح الإداري ليكون المواطن شريكاً في تقييم الخدمة والتجربة عبر إبداء رأيه فيها لتقوم الوزارة بقراءة هذه التفاعلات وايصالها للجهات المعنية لتطوير العمل.

وكشف الوزير أن عدد بوابات الانترنت في سورية وصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون بوابة بنسبة تغطية تفوق 90 بالمئة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تفاعل وعمل أكبر لا سيما عند اطلاق البنك المركزي خدمة الدفع الالكتروني خلال الاشهر القادمة.

معاون وزير الاتصالات فاديا سليمان أوضحت بدورها ان البوابة تحوي دليلاً للخدمات التي تقدمها الحكومة من كل الجهات التنفيذية مشيرة إلى أنها تقدم 3500 خدمة موزعة على 26 جهة حكومية تحوي كل خدمة فيها كما كبيرا من المعلومات والوثائق المطلوبة عن كل خدمة بحسب الجهة المعنية.

من جهتها بينت مديرة التحول الرقمي بالوزارة المهندسة بيان الحللي آلية عمل الخدمة عبر تطبيق الهاتف المحمول على “سيريا ستور” التي تمكن المواطن من البحث عن الخدمة المطلوبة والتعرف على المعلومات اللازمة لإنجازها وابداء رايه حول الخدمات الحكومية للمساعدة في تحسينها.

وعن الجهات المشاركة في تفعيل الخدمة أكد اللواء نور الدين سعود من وزارة الدفاع أن الوزارة ستعمل قريبا على تأمين كافة الخدمات المتعلقة بالعسكريين من مختلف الفئات فيما بين محمد الابراهيم من وزارة الموارد المائية أن عدد الخدمات التي تم وضعها على البوابة وصل إلى 59 تم توزيعها بين مؤسسات المياه واستصلاح الأراضي ومؤسسة الفرات والهيئة العامة للموارد المائية وشركات الصرف الصحي مشيرا إلى أنه سيكون هنالك مراكز لدفع فواتير المياه الكترونيا.

ومن وزارة الصناعة أشار المهندس محمد خياط إلى أن الوزارة قامت بوضع كل خدماتها على البوابة ليتمكن الصناعيون من معرفة كل ما يتعلق بها إضافة إلى وضع كل القرارات والقوانين الجديدة التي تهم الصناعيين على موقع البوابة للاطلاع عليها وابداء الرأي حولها.

ومن وزارة الكهرباء لفتت مديرة التقانة والمعلومات بالمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء المهندسة صفاء شهاب الدين إلى أنه تم جرد كل الخدمات القائمة في الوزارة وتصنيفها وتحديثها وتحديد متطلبات كل خدمة ونشرها على البوابة مبينة اهمية انطلاق الدفع الالكتروني في الوزارة.

وأوضحت مديرة المعلوماتية في وزارة النقل المهندسة ريا عرفات أن الوزارة قامت بتوصيف كل خدماتها ونشرها على البوابة كخطوة أولى يتبعها نشر بعض الخدمات الخاصة بوزارة النقل بشكل تفاعلي للمواطن مشيرة إلى أن تحديث البيانات يتم بشكل دوري.

يذكر أن البوابة نتاج تعاون وتشارك بين 26 وزارة وجهة عامة تابعة لها قامت كل منها بالإعداد لخدماتها وفق مساحة عمل خاصة بها لتتجمع هذه الخدمات ويصل عددها لما يقارب 3500 خدمة.

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