مراسل سانا: وحدات من الجيش العربي السوري تخوض اشتباكات عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل قوات النظام التركي على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي

حلب.. التاريخُ والأصالةُ والعراقةُ كانت دائماً تتغنى، وتشتهر بتصدير الأبلغ من علومها والأجمل من فنونها والأكثر تميّزاً من صناعتها وتجارتها.. فكانت دائماً المدينة العتيقة التي لم تبخل يوماً في تصدير العناوين الاستثنائية على كل الصعد، وهي تحاكي التاريخ، ماضياً، وتماثله... المزيد ←