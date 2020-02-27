آخر تحديث: 2020-02-27 14:49:30
شريط الأخبار

مراسل سانا: معلومات عن سيطرة وحدات الجيش العربي السوري على جبل شحشبو الاستراتيجي بعد التقاء القوات المتقدمة من اتجاه كفرعويد مع القوات على الجانب الآخر

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار

مقالات ذات صلة

Comments are closed