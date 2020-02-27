رحيل الفنان الموسيقي سعيد يوسف
خسرت الساحة الفنية والموسيقية في محافظة الحسكة الفنان سعيد يوسف عن عمر ناهز 73 عاماً بعد معاناته من مرض عضال.
ويعد الفنان الراحل أحد رواد الفن والموسيقا في محافظة الحسكة وساهم بتطوير الواقع الفني والموسيقي عبر رفد المكتبة الفنية بأكثر من 900 لحن وأغنية كما لقبه رواد الفن بأمير البزق الذي أبدع في العزف عليه وتجاوز شغفه بهذا الآلة إلى تأليف كتاب خاص بها حمل عنوان “بدائع تعليم البزق”.
مدير الثقافة محمد الفلاج أكد في تصريح لمراسل سانا أن الفنان الراحل كان قامة فنية على مستوى سورية والوطن العربي وأرشيفه ونتاجه الزاخر على مدى عشرات السنوات في مجالات الغناء والتأليف والتلحين يشهد على عمق تجربته الفنية وجمالية حسه الإبداعي وحجم الجوائز والتكريم الذي ناله في سورية والدول العربية والأجنبية يبين حجم الخسارة التي منيت بها الساحة الفنية والموسيقية بفقده.
والفنان الراحل من مواليد القامشلي 1947م بدأ مسيرته الفنية بعمر الثامنة عشرة عمل في المجال الإذاعي ولاسيما إذاعتي لبنان ودمشق ولحن لعدد من الفنانين العرب وقدم عشرات الحفلات الموسيقية في سورية والوطن العربي وأوروبا وكرم في الكثير من المحافل الفنية داخل الوطن وخارجه ومنها تكريم وزارة الثقافة السورية له عام 2018.