آخر تحديث: 2020-02-27 10:27:31
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المراسل: الهجمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على محور سراقب تأتي لمحاولة التعويض عن الخسائر الكبيرة التي منيت بها التنظيمات الإرهابية على محور إدلب الجنوبي حيث حررت وحدات الجيش عشرات القرى والبلدات الاستراتيجية

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

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