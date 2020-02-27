آخر تحديث: 2020-02-27 10:27:31
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مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تتصدى لهجوم كبير تشنه المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على محور سراقب وتقضي على عشرات الإرهابيين وتدمر مدرعاتهم وأسلحتهم

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

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