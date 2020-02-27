29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين ورومانيا تسجل أول إصابة

أعلنت الصين تسجيل 29حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و433 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمرض في البلاد.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن لجنة الصحة الوطنية الصينية قولها اليوم إن من بين الوفيات 26 حالة في مقاطعة هوبي وحالة واحدة في كل من بكين وهيلونغجيانغ وخنان.

وأضافت أنه تم تسجيل 508 حالات جديدة مشتبه بها أمس وخرج 2750 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم كما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 78497 حالة وتوفي 2744 شخصا بسبب المرض.

وفي رومانيا أعلنت سلطات الصحة اليوم تسجيل أول إصابة بالفيروس حيث قال وزير الصحة هورياتو مولدوفان: “تلقينا نتائج مخبرية إيجابية لفيروس كورونا من معهد ماتي بالس في بوخارست تعود لمريض من مقاطعة غورج”.

كما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 343 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في هذا البلد إلى نحو1600.

وفي واشنطن حذر وزير الصحة الأميركي أليكس عازار من خروج الوضع عن السيطرة بالنسبة لانتشار الفيروس في الولايات المتحدة وقال للصحفيين إن “مستوى الخطر يمكن أن يتغير بسرعة وبإمكاننا أن نتوقع رؤية عدد أكبر من الإصابات في الولايات المتحدة”.

إلى ذلك أعلنت شركة فيسبوك أنها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس كورونا أو الوقاية منه إضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع حول الوضع.

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