موسكو تنتظر من واشنطن رداً غير مشروط على مقترح تمديد (ستارت3)

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة ردا على مقترح تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت 3) دون أي شروط مسبقة.

ونقلت سبوتنيك عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على الولايات المتحدة تمديد معاهدة ستارت3 دون أي شروط مسبقة” مشيرا إلى أن روسيا “بانتظار الرد”.

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت 3 التي وقعها الرئيسان الروسي والأمريكي السابقان ديميتري مدفيديف وباراك أوباما في الـ 8 من نيسان عام 2010 في براغ المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة وتنتهي الاتفاقية في عام 2021 وحتى الآن لم ترد واشنطن على مقترح موسكو حول التمديد بينما صرحت روسيا بدورها مرارا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.

وألزمت (ستارت 3) الجانبين الأمريكي والروسي بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية وتنص على خفض الرؤءوس النووية إلى 1550 وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة حيث تم وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها

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