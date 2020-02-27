الحرارة أعلى من معدلاتها.. وهطلات مطرية وثلجية متوقعة السبت

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية ويستمر الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فيما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم السبت لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو غائما جزئيا يتحول إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية بدءا من المناطق الساحلية والجزيرة ويمتد مساء إلى بعض المناطق الداخلية وثلجيا على المرتفعات الجبلية العالية كما تنشط سرعة الرياح الغربية مع هبات شديدة خلال ساعات المساء وخاصة المناطق الغربية والجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت دمشق 18 /8 21 /7 16 /7 القنيطرة 16 /6 16 /7 11 /4 درعا 19 /8 20 /8 15 /7 السويداء 16 /8 17 /7 10/ 4 حمص 18 /9 20 /9 14 /5 حماة 21 /9 22 /9 17 /6 الحسكة 20 /7 21 /9 17/ 6 اللاذقية 20 /13 21 /14 18 /12 طرطوس 21 /14 22 /14 18 /12 حلب 18 /8 20 /9 16 /6 إدلب 20 /9 21 /10 15 /6 دير الزور 21 /10 23 /12 19 /9 الرقة 20 /9 21 /10 18 /8

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