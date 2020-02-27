إصابة ستة يمنيين بنيران مرتزقة العدوان السعودي في الحديدة

أصيب ستة يمنيين اليوم جراء مواصلة قوى العدوان السعودي انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وقصفها للمناطق السكنية فيها.

وأوضح موقع المسيرة نت أن خمسة مواطنين أصيبوا جراح أحدهم خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

كما أصيب طفل فجر اليوم بجروح إثر قصف لمرتزقة العدوان على منطقة السويق في المديرية ذاتها.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت إلى اتفاق خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول 2018 على وقف إطلاق النار في الحديدة لكن العدوان ومرتزقته يواصلون خرقه ويصعدون من استهداف المناطق السكنية والمزارع والمساكن بشكل مكثف ويومي.

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