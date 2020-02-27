وحدات الجيش تتصدى لهجوم للإرهابيين على سراقب وتكبدهم خسائر فادحة في الأفراد والعتاد

تخوض وحدات الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة ضد إرهابيي (جبهة النصرة) والمجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على محور سراقب الغربي بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكر مراسل سانا من المكان أنه وبحسب المعطيات الميدانية فقد زجت المجموعات الإرهابية بعشرات الانغماسيين والانتحاريين والعربات المفخخة على محور سراقب الغربى مع إسناد ناري كثيف من قبل قوات النظام التركي وتعاملت وحدات الجيش معها بضربات نارية مكثفة وكبدتها عشرات القتلى والمصابين ودمرت لها عدة عربات مدرعة.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش تنفذ ضربات صاروخية في مناطق انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق والمزارع غرب المدينة وتكبدها خسائر كبيرة.

ولفت المراسل إلى أن الهجمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي تأتي لمحاولة التعويض عن الخسائر الكبيرة التي منيت بها التنظيمات الإرهابية على محور إدلب الجنوبي حيث حررت وحدات الجيش عشرات القرى والبلدات الاستراتيجية.

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