روسيا تعلن عن لقاحات جديدة ضد “كورونا”

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا أن روسيا حضرت خمسة نماذج من اللقاح ضد فيروس كورونا بموجب سلالة من الفيروس حصلت عليها مؤخراً.

ونقلت سبوتينك عن غوليكوفا قولها إن روسيا تعمل على تطوير لقاح فعال بموجب هذه السلالة التي تم الحصول عليها في مركز للبحوث العلمية مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تطوير خمسة نماذج للفيروس كمرحلة أولى وأن العمل يمضي بجهد كبير للوصول إلى لقاح متكامل.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اعتبر في وقت سابق اليوم أن الارتفاع المفاجئ لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول “مقلق للغاية” لكن يمكن احتواؤه حيث لم يصل بعد إلى حد الوباء.

طباعة