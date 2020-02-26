آخر تحديث: 2020-02-26 20:07:00
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بلدة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي بعد تحريرها من الإرهاب

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

جالت كاميرا سانا في بلدة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي بعد أن حررتها وحدات الجيش العربي السوري من الإرهاب.

 

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

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