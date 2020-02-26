آخر تحديث: 2020-02-26 20:07:00
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الجيش يحرر قرى الفطيرة وكورسعا والفقيع والملاجة بريف إدلب الجنوبي ويلاحق فلول الإرهابيين باتجاه سفوهن وكفر عويد

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التصنيفات: آخر الأخبار

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