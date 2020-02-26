آخر تحديث: 2020-02-26 20:07:00
شريط الأخبار

ضبط شبكة أنفاق للإرهابيين تربط معرزيتا بقرى الشيخ دامس وجبالا ومعرتحرمة

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

ضبطت وحدات الجيش العربي السوري شبكة أنفاق للإرهابيين مؤلفة من ٣ أنفاق تربط معرزيتا بقرى الشيخ دامس وجبالا ومعرتحرمة بريف إدلب الجنوبي.

 

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

مقالات ذات صلة

Comments are closed