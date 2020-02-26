الزراعة: محصول القمح جيد

مددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تمويل الفلاحين بالسماد الآزوتي حتى نهاية آذار القادم بدلاً من الـ 28 من شباط الجاري كما كان مقرراً.

مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس عبد المعين قضماني بين في تصريح لسانا “أن حالة محصول القمح جيدة ولم تسجل إصابات حشرية أو فطرية تؤثر عليه” مشيراً إلى أن 94 بالمئة من المحصول المروي و88 بالمئة من البعل وصلت إلى مرحلة الإشطاء.

وقال قضماني إن تمديد مدة تمويل الفلاحين بمادة السماد الآزوتي للمحاصيل الشتوية حتى نهاية شهر آذار هدفه تمكين كل الفلاحين من الحصول على السماد الآزوتي ورش المحاصيل بالدفعة الثانية.

ووصلت المساحات المزروعة بالقمح إلى 1352442 هكتاراً بنسبة تنفيذ 75 بالمئة من الخطة المقررة منها 581793 هكتاراً مروياً و770 ألف هكتار بعل حسب قضماني الذي أشار إلى أن تنفيذ خطة القمح لا يزال مستمراً بمتابعة يومية من قبل الوزارة ومديرياتها في المحافظات.

فيما بلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير 1.5 مليون هكتار حيث تجاوزت الخطة المقررة البالغة 1.4 مليون هكتار.

وحسب قضماني بلغ إجمالي المساحات المزروعة بالبقوليات 159555 هكتاراً منها 110977 هكتار عدس و27719 هكتار حمص و15283 هكتار فول حب و5576 هكتار بازلاء مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ خطة المحاصيل الطبية والعطرية بلغت 101 بالمئة بزراعة 79717 هكتاراً منها كمون ويانسون وحبة البركة وكزبرة.

وأشار قضماني إلى زراعة 10558 هكتاراً من خطة البطاطا العروة الربيعية بنسبة تنفيذ 55 بالمئة مبيناً أن كمية الأقطان المحبوبة المسوقة بلغت حتى الآن 74484 طناً إلى محالج حماة وحمص وحلب بزيادة أكثر من 22 ألف طن عن الموسم الماضي.

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