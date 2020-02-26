5 أدوية جديدة لـ”تاميكو “

أطلقت الشركة الطبية العربية “تاميكو خمسة مستحضرات دوائية جديدة ضمن خطتها لتطوير منتجاتها وتلبية متطلبات حاجة السوق المحلية تضمنت شراب التهاب جديداً ومستحضري كبسولات مضادة للالتهاب للكبار وأقراص مضادة للرشح والاحتقان إضافة إلى كبسولات مزيل للشحوم.

وبيّن مدير عام الشركة الدكتور فداء علي في تصريح أن الشركة تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية والمساهمة في سد جزء من احتياجات السوق المحلية من كل الأصناف الدوائية المطلوبة لافتاً إلى أن الإنتاج الدوائي المحلي أثبت وجوده في السوق المحلية من خلال تأمين معظم الاحتياجات الدوائية وفق معايير الجودة والمواصفات القياسية السورية والعالمية وخاصة معايير الايزو المتعلقة بالبيئة ومعايير صناعة الدواء ومشيراً إلى أن أسعار الدواء المحلية لا تزال مستقرة نسبياً منذ العام 2014 بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج ويتمتع بسمعة جيدة وقدرة تنافسية في الأسواق الخارجية وتعمل الشركة على تصدير العديد من الأصناف التي تزيد عن الاحتياجات المحلية.

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