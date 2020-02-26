آخر تحديث: 2020-02-26 14:52:47
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مراسل سانا: إصابة ثلاثة عمال كهرباء بجروح بين المتوسطة والخفيفة جراء انفجار لغم أرضي بسيارة ورشة كهرباء خلال قيامهم بمهمة إصلاح خط كهرباء في محيط بلدة أبو راسين التابعة لريف محافظة الحسكة

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