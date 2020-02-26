ميدالية ذهبية لسورية في بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال

حققت لاعبة منتخب سورية لرفع الأثقال نغم محمد رشه الميدالية الذهبية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للناشئين والناشئات والشباب والشابات والرجال والسيدات المقامة حاليا في الإمارات العربية المتحدة.

وفي تصريح لسانا أوضح رئيس اتحاد اللعبة المهندس غاندي أسعد أن مشاركة منتخبنا ستكون فاعلة في البطولة المذكورة وإحراز اللاعبة رشه لذهبية وزنها في اليوم الأول دليل على ذلك مشيرا إلى أن المنتخب خضع لمعسكر داخلي تحضيرا للبطولة متوقعاً إحراز المزيد من الميداليات في البطولة التي تستمر فعالياتها حتى الأول من آذار القادم.

ويشارك في البطولة اللاعبون واللاعبات جعفر ميا وكامل الأسمر وتوفيق فاته ومحمد مثلج ويحيى الغفير ومجد جغيلي ومحفوض ساعود ومحمد الحايك وأحمد العلي وماري حسن وربوع سليمان ونغم رشه ولبابة الشمالي.

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