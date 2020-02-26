توزيع كراسي متحركة لذوي الإعاقة في القنيطرة

وزّعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة بالتعاون مع المحافظة اليوم 10 كراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

وقال عضو المكتب التنفيذي عن قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية في تصريح إن تقديم الكراسي المتحركة يسهم في تخفيف المعاناة عن هذه الفئة من الأشخاص ويأتي ضمن خطة العمل الهادفة إلى دمج المعاقين بالمجتمع.

بدوره أشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل نزار حسون إلى أن هذه المنحة تأتي استكمالاً للعديد من الخدمات التي تقدمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بالشأن الإنساني، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع كراسي لبقية المعاقين خلال الفترة القادمة.

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