بوغدانوف: النظام التركي يساعد بنقل الإرهابيين إلى ليبيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن روسيا لديها تأكيدات حول ما ورد في تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن نقل إرهابيين إلى ليبيا بمساعدة من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بوغدانوف قوله خلال كلمته في الغرفة الاجتماعية الروسية إن “فريق خبراء لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقوم بالإبلاغ بانتظام عن نقل المسلحين الأجانب إلى ليبيا وهو ما نؤكد حدوثه بمساعدة تركيا بالطبع”.

وكانت مصادر إعلامية كشفت في كانون الثاني الماضي وصول أكثر من 1700 من المرتزقة الإرهابيين إلى ليبيا كانت نقلتهم قوات نظام أردوغان من سورية في وقت تواصل فيه تجنيد أعداد أخرى من الإرهابيين في مدينة عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها شمال سورية تمهيدا لنقلهم للقتال في ليبيا.

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