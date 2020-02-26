القيادة العامة للجيش: إنجازات ميدانية نوعية حققها الجيش باستعادة السيطرة على العديد من البلدات والقرى والتلال الحاكمة في ريف إدلب الجنوبي

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها اليوم أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف إدلب الجنوبي حققت إنجازات ميدانية نوعية مكبدة التنظيمات الإرهابية المسلحة خسائر فادحة في المعدات والأرواح.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: تمكن جنودنا الشجعان في غضون الأيام القليلة الماضية من استعادة السيطرة على العديد من البلدات والقرى والتلال الحاكمة منها كفرنبل وكفر سجنة والشيخ مصطفى وحاس ومعرة حرمة ودير سنبل والدار الكبيرة وحزارين وآثار شنشراح وبعربو بعد القضاء على أعداد كبير من الإرهابيين وقطع طرق إمدادهم.

وأضاف البيان: تأتي أهمية ما تم تحريره من مناطق جديدة كونها تشكل العمق المحصن للإرهاب المسلح في ريف إدلب الجنوبي وهي حلقة وصل بين جبل شحشبو وسهل الغاب من جهة كما أنها تصل بين ريفي حماة وإدلب وبين جبل الزاوية وجبل الأربعين مع سهل الغاب من جهة ثانية.

وأكد البيان إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تعلن عن تحرير هذه المناطق فإنها تؤكد على استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الوطنية المقدسة وإصراره على تحرير جميع أراضي الجمهورية العربية السورية من دنس الإرهاب وداعميه والقضاء عليه أينما وجد على امتداد ثرى الوطن.

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