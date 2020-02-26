المساحات المزروعة بالشعير في السويداء تتجاوز 183 ألف دونم

تجاوزت المساحات المزروعة بمحصول الشعير في محافظة السويداء للموسم الزراعي الحالي 183 ألف دونم بنسبة تنفيذ بلغت نحو 89 بالمئة من المساحة المخططة والبالغة 206140 دونما.

وأوضح مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد في تصريح، اليوم، أن كميات الامطار الهاطلة كانت جيدة ما يساعد محصول الشعير على الإنبات والنمو بشكل جيد للوصول إلى موسم وفير.

وأشار حامد إلى أن توالي هطول الأمطار في محافظة السويداء لم يفسح المجال لعدد من المزارعين بتنفيذ العمليات الزراعية ما جعلها تستمر في بعض المناطق خلال الشهر الحالي.

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