تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية وإسبانيا وألمانيا وتايلاند

أعلنت كوريا الجنوبية اكتشاف 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع عدد حالات الإصابة بالمرض في البلاد إلى 1146.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن قيادة تدابير الحجر الصحي المركزية قولها إن “عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 11 حالة وفاة بعد وفاة رجل منغولي وهو أول أجنبي توفي في البلاد جراء الفيروس الوبائي كما بلغ عدد الذين خضعوا لفحوصات من أجل الكشف عن المرض 44981 شخصاً”.

إلى ذلك أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية أول حالة إصابة لجندي أمريكي بفيروس كورونا وذلك في إقليم كيونغسانغ شمال البلاد.

وأضافت إن “نتيجة اختبار الفيروس لجندي في قاعدة كامب كارول في مدينة تشيلغوك في إقليم كيونغسانغ الشمالي جاءت إيجابية” لافتة إلى أن الجندي البالغ من العمر 23 عاما يخضع حاليا للحجر خارج القاعدة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الألمانية أن الفحوص أثبتت إصابة شاب عمره 25 عاما يقيم في ولاية بادن فرتمبرج الجنوبية بفيروس كورونا بعد رحلة زار فيها ميلانو كما أن رجلا آخر يقيم في ولاية نورد راين فستفاليا يعاني حالة صحية متدهورة إثر الإصابة بالمرض وتم عزله في وحدة العناية المشددة.

وأضافت الوزارة إن المدارس ورياض الأطفال في منطقة هاينسبرج بالولاية حيث يقيم الرجل ستظل مغلقة اليوم على سبيل الاحتياط.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا إلى 18 حالة فيما لم تسجل أي حالة وفاة نتيجة المرض.

كما أعلنت السلطات الإسبانية اليوم عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدريد موضحة أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في البلاد ارتفع إلى سبعة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام تم اكتشاف الفيروس لدى شاب يبلغ من العمر 24 عاما سافر مؤخرا إلى إيطاليا وبعد ظهور عوارض المرض تواصل مع الأطباء حيث أتوا إلى منزله وأجروا الفحوصات اللازمة ليتم وضعه تحت الحجر الصحي المنزلي في الوقت الحالي وسيتم نقله قريبا إلى إحدى المستشفيات.

وكانت السلطات الإسبانية أغلقت أمس فندقا سياحيا في جزر الكناري بعد تأكيد حالة إصابة بالفيروس حيث تم إخضاع مئات السياح والموظفين في الفندق للفحص.

من جهتها أعلنت تايلاند تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين إلى 40 شخصا.

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