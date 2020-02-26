الحرارة أعلى من معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب والصقيع ليلاً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مرفق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام محذرة من تشكل الضباب ليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر في القلمون وغوطة دمشق ومن حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا في المنطقة الساحلية وبعض المناطق الجنوبية والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى6 درجات مئوية ويكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

الأربعاء الخميس الجمعة دمشق 20 /6 21 /5 23 /6 القنيطرة 11 /6 13 /5 15 /6 درعا 19 /7 21 /5 23 /7 السويداء 11 /6 12 /4 15 /6 حمص 17 /6 17 /5 19 /5 حماة 21 /7 21 /6 22 /6 الحسكة 19 /5 19 /4 19 /5 اللاذقية 20 /12 20 /12 21 /11 طرطوس 20 /12 22 /11 23 /11 حلب 19 /6 17 /7 20 /7 ادلب 18 /7 17 /8 20 /9 دير الزور 19 /6 19 /7 21 /9 الرقة 18 /5 18 /6 20 /6

طباعة