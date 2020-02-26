الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في القدس المحتلة ورام الله وبيت لحم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بحقهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق فجر اليوم جراء اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين “قبر يوسف” شرق نابلس بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة “وفا” أن ألفي مستوطن اقتحموا “قبر يوسف” وسط إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة 20 فلسطينياً أربعة منهم بجروح و16 بحالات اختناق.

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