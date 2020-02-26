توقيف إرهابيين اثنين خططاً لتنفيذ عملية قتل جماعي بمدينة ساراتوف في روسيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال إرهابيين اثنين بمدينة ساراتوف الواقعة على نهر الفولغا كانا يعدان لعملية قتل جماعي بإحدى المؤسسات التعليمية باستخدام الأسلحة النارية والمواد الحارقة.

ونقلت “سبوتنيك” عن الجهاز قوله في بيان اليوم: إن قوات الأمن اعتقلت مراهقين اثنين من مواليد عام 2005 كانا يختبئان في أحد المخابئ المهجورة وهما عضوان في جماعة بشبكة الإنترنت تروج لفكرة القتل الجماعي.

وتابع البيان: تبين أن الارهابيين كانا يخططان لاستخدام الأسلحة النارية خلال الهجوم، إضافة إلى خليط من المواد الحارقة كانا تعلما طريقة إعدادها على شبكة الإنترنت، موضحاً أنهما اعترفا بالتخطيط لقتل نحو 40 شخصا.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في كانون الأول الماضي اعتقال خمسة من إرهابيي تنظيم “داعش” كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في موسكو.

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