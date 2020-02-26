هل أفلس الإرهابيون أمام تقدم الجيش العربي السوري وتالياً لجأ هؤلاء الجبناء عبر أذرعهم المتعددة لاستهداف المدنيين الأبرياء والكوادر الإعلامية التي كانت صوت الحقيقة منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية؟

وفي إطار سلوكيات الإرهابيين الخسيسة والجبانة يندرج إقدامهم أمس على اقتراف عدة جرائم جديدة تمثلت بانفجار عبوة ناسفة لصقها إرهابيون بسيارة مدنية قرب ملعب تشرين في دمشق وأسفرت عن استشهاد مدني وإصابة آخر بجروح، بينما أصيب الزميل نبيل خضور مدير الجاهزية في المؤسسة العربية للإعلان بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارته في مدخل نفق الأمويين في دمشق أيضاً، تزامناً مع استشهاد عاملين من مديرية الخدمات الفنية بحلب بانفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في منطقة الليرمون على الأطراف الشمالية من مدينة حلب.

ففي دمشق أصيب الزميل نبيل خضور مدير الجاهزية في المؤسسة العربية للإعلان بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارته في مدخل نفق الأمويين في دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لموفد «سانا» إلى مكان التفجير أن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون داخل سيارة بيك آب نوع «تويوتا» انفجرت في نهاية نفق الأمويين بدمشق بينما كان يقودها صاحبها وهو موظف لدى المؤسسة العربية للإعلان وجرى نقله إلى مشفى المواساة لتلقي العلاج اللازم.

الدكتور عصام الأمين مدير عام مشفى المواساة أشار إلى أن المصاب لديه إصابات متعددة بالدماغ والصدر والرأس وتم تقديم كل الإجراءات الضرورية والإسعافية إلى أن أصبح وضعه أفضل واستعاد وعيه ونبضه وتجاوز مرحلة الصدمة.

وزير الإعلام عماد ساره الذي وصل إلى المشفى للاطمئنان على حالة الزميل خضور أعرب عن أمله بأن يتماثل للشفاء العاجل، مشيراً إلى أن الإعلام الوطني كان منذ البداية هدفاً للإرهاب الذي يحاول اليوم تشويه فرح السوريين بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وقال: كلما حقق جيشنا البطل انتصاراً هناك من يحاول تعكير هذا الانتصار وهذه الفرحة وهو ما حدث اليوم من خلال تفجير عبوتين ناسفتين الأولى بالقرب من ملعب تشرين والثانية في نفق الأمويين.

وأضاف الوزير ساره: إن للإرهاب وجوهاً عديدة وما نشاهده اليوم هو إحدى أدوات الإرهابيين ولكن دائماً هناك ممول وداعم للإرهاب سواء لوجستياً أو مالياً أو حتى سياسياً من الإرهاب الإسرائيلي الذي يمارس على سورية من فترة لأخرى إلى التركي الذي يمارس الإرهاب ضد الجيش العربي السوري في ريف إدلب، مشيراً إلى أن سورية تتعرض حالياً لإرهاب منظم دولياً للنيل من بطولات وقوة الجيش وقال: لكنهم لا يدركون أنه بالنسبة لنا الشهادة هي انتصار ونرفع رؤوسنا بالشهادة وعنواننا الأبرز هو زغاريد الأمهات عندما تستقبل الشهداء. وكرر وزير الإعلام تمنياته بالشفاء العاجل لجريح الإعلام الوطني السوري مدير الجاهزية في مؤسسة الإعلان.

وفي دمشق أيضاً استشهد مدني وأصيب آخر بجروح بليغة نتيجة انفجار عبوة ناسفة لصقها إرهابيون بسيارة مدنية قرب ملعب تشرين بمدينة دمشق.

وذكر موفد (سانا) أن إرهابيين فجّروا عبوة ناسفة لصقوها بسيارة مدنية نوع هونداي كانت مركونة بمحيط ملعب تشرين في مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخر بجروح بليغة تمّ نقله إلى مشفى المجتهد لتلقي العلاج.

كذلك استشهد عاملان من مديرية الخدمات الفنية بحلب بسبب انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في منطقة الليرمون على الأطراف الشمالية من مدينة حلب.

وذكر مراسل (سانا) في حلب أن لغماً أرضياً من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر عند دوار الليرمون صباح أمس على الأطراف الشمالية من المدينة ما تسبب باستشهاد عاملين من مديرية خدمات حلب الجديدة أثناء قيامهما بعملهما في المنطقة.

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