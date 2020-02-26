دراسة لعودة المراكز الامتحانية إلى الزبداني

ريف دمشق ـ ألين هلال:

قلة أعداد طلاب شهادة الثانوية العامة الملتحقين بالمدارس بدت أمراً واقعاً في منطقة الزبداني، ما أدى إلى إغلاق بعض الشعب الصفية، أو تقديم وزارة التربية العديد من الاستثناءات للحفاظ على الشعب الأخرى، فبعد أن كانت بعض المدارس تقدم أسماء 100 طالب للشهادة الثانوية، في هذا العام اقتصر العدد على 40 اسماً في إحدى القرى، لكون المعاهد الخاصة وما تقدمه من امتيازات هو البديل.

وتحدث الأهالي لـ «تشرين» عن اختيار المعهد بدل المدرسة لأولادهم لأن طريقة شرح الأستاذ للمادة والاستفاضة في إعطاء الدرس في المعهد تختلف عن المدرسة، ما يخفف عليهم أعباء الدروس الخصوصية، ومن جهة أخرى، وهي الأهم حسب الكثير من الأهالي، إن المعاهد تؤمن المواصلات للطلاب أينما كان المركز الامتحاني، ما يخفف العبء المالي ولكون المراكز الامتحانية خارج المنطقة تستدعي حساب ساعات الطريق، إذ إن أقرب مركز امتحاني يستغرق ساعة للوصول إليه، وبعد ما تعرضت له منطقة الزبداني من إرهاب، ونقل المراكز الامتحانية إلى خارج المنطقة ارتفعت أسهم المعاهد الخاصة بشكل ملموس.

وعن الموضوع؛ بيّن مدير تربية ريف دمشق- ماهر فرج في تصريح لـ«تشرين» أن عدد طلاب الشهادة الثانوية ضمن ثانويات مدينة الزبداني هو 200 طالب، وجميع المدرسين في ثانويات المنطقة من داخل الملاك ولايوجد أي نقص في الشواغر التدريسية، كما يتم الإشراف على المدارس من قبل الموجهين الاختصاصيين لمتابعة أداء المدرسين وحسن سير الخطة الدرسية.

وعن الطلاب المسجلين في المعاهد نوه فرج بأن معظم الطلاب البالغ عددهم 120 انقطعوا عن الدراسة بسبب الظروف التي مرت فيها المنطقة، ولا تسمح أعمارهم بالدخول إلى الثانويات بسبب تجاوزهم السن المسموح بالعودة إلى مقاعد الدراسة. وعن المشكلة الأكبر المتمثلة في كون المراكز الامتحانية للشهادة الثانوية خارج المنطقة، أشار الفرج إلى دراسة الموضوع من حيث توافر الإمكانات وتأمين المراقبين للمنطقة بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية، علماً أن عدم إحداث مراكز خلال الأعوام السابقة يعود لعدم توفر مراقبين إلا من المنطقة التعليمية نفسها وهذا يخالف تعليمات الإشراف والمراقبة المنصوصة ضمن الأنظمة. والجدير ذكره أن منطقة الزبداني (قرى الزبداني ومضايا وبلودان وسرغايا والروضة) استقبلت المراكز الامتحانية للشهادة الإعدادية العام الماضي، وشهدت انضباطاً والتزاماً في سير العملية الامتحانية.

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