برجك اليوم 26/2/2020

في عيد ميلادك.. كل عام وأنت بخير
عبقري- واثق من معرفته وذكائه- يتصف بالأخلاق الحميدة – يعامل الناس بصدق
الحـمـل: 21/3-20/4
مهنياً: تتعرف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك واندفاعك للمضي فيما أنت عازم عليه.
عاطفياً: تبدي انفتاحاً جيداً على الشريك وبانتظارك نجاح وحظوظ كبيرة يجب الاستفادة منها.
الثـور: 21/4-21/5
مهنياً: تتخلص من بعض الالتباسات وتكتشف آفاقاً جديدة ويملي عليك الحدس القرار اللازم.
عاطفياً: إذا كنت تسعى وراء تحسين وضعك العاطفي فعليك أن تبذل جهوداً أكبر لتحقيق الهدف.
الجـوزاء: 22/5-22/6
مهنياً: تتوضح بعض الأمور والمواقف التي صدرت عنك وتحرك بعض المساعي في اتجاه أفضل.
عاطفياً: تكون أنت والشريك تحت الأضواء وتجدان بانتظاركما استحقاقات مهمة في حياتكما العاطفية.
الســرطان: 23/6-23/7
مهنياً: لا تفرط بطاقتك الإبداعية من دون وضع خطط ثابتة لها فتريث لتجد الوقت الملائم.
عاطفياً: إن تأثيرك الشخصي وقدراتك يساعدانك على تمتين أوضاعك العاطفية أكثر.
الأســد: 24/7-23/8
مهنياً: تتوضح بعض النقاط ويزول التباس سابق وتتقدم في مهنتك وتشعر بشيء من الارتياح.
عاطفياً: تنهال عليك هذا اليوم الأخبار المفرحة ما يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك.
العـذراء: 24/8-23/9
مهنياً: الأخطاء الصغيرة على الأغلب تكون مؤشراً لبعض التسرع فحاول معالجة الوضع سريعاً.
عاطفياً: حرص الشريك عليك واهتمامه المتزايد بك مسوّغ لأنك تمر ببعض الظروف الدقيقة.
الميزان: 24/9-23/10
مهنياً: قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم ما يجعلك قادراً أكثر على شرح مواقفك
. عاطفياً: مناورات الشريك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام.
العقرب: 24/10-22/11
مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الغموض والالتباسات ما يجعلك أكثر إقبالاً على الحياة والعمل.
عاطفياً: يبشرك الوضع العاطفي بيوم استثنائي مملوء بالوعود والأفراح والرومانسية والفرص السعيدة.
القوس: 23/11- 22/12
مهنياً: زيارة مهمة تحدد آفاق المرحلة المقبلة في العمل ما يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل.
عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل والشريك يساعدك للقيام بالخطوات وفقاً للأولويات المحددة.
الجدي: 23/12-19/1
مهنياً: كن دبلوماسياً جداً وقدم الدعم، وقد تفشي سراً أو تقوم بخطوة ترضيك في محيطك المهني.
عاطفياً: لاتستخف بقدرات الشريك على مساعدتك في مسألة مهمة فهو يمتلك القدرة على ذلك.
الدلو: 20/1-19/2
مهنياً: تتاح لك فرص جديدة لعمل إبداعي وتكون واثقاً بنفسك وتحقق حلماً كبيراً طالما راودك.
عاطفياً: مواقف غير منتظرة من الشريك بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً من قبلك.
الحوت: 20/2-20/3
مهنياً: تجبر على إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ ويبدو المزاج متعكراً وتتجنب الجدال.
عاطفياً: تصرفات الشريك تدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور لئلا تصل علاقتكما لطريق مسدود.