برجك اليوم 26/2/2020

في عيد ميلادك.. كل عام وأنت بخير

عبقري- واثق من معرفته وذكائه- يتصف بالأخلاق الحميدة – يعامل الناس بصدق

الحـمـل: 21/3-20/4

مهنياً: تتعرف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك واندفاعك للمضي فيما أنت عازم عليه.

عاطفياً: تبدي انفتاحاً جيداً على الشريك وبانتظارك نجاح وحظوظ كبيرة يجب الاستفادة منها.

الثـور: 21/4-21/5

مهنياً: تتخلص من بعض الالتباسات وتكتشف آفاقاً جديدة ويملي عليك الحدس القرار اللازم.

عاطفياً: إذا كنت تسعى وراء تحسين وضعك العاطفي فعليك أن تبذل جهوداً أكبر لتحقيق الهدف.



الجـوزاء: 22/5-22/6

مهنياً: تتوضح بعض الأمور والمواقف التي صدرت عنك وتحرك بعض المساعي في اتجاه أفضل.

عاطفياً: تكون أنت والشريك تحت الأضواء وتجدان بانتظاركما استحقاقات مهمة في حياتكما العاطفية.



الســرطان: 23/6-23/7

مهنياً: لا تفرط بطاقتك الإبداعية من دون وضع خطط ثابتة لها فتريث لتجد الوقت الملائم.

عاطفياً: إن تأثيرك الشخصي وقدراتك يساعدانك على تمتين أوضاعك العاطفية أكثر.



الأســد: 24/7-23/8

مهنياً: تتوضح بعض النقاط ويزول التباس سابق وتتقدم في مهنتك وتشعر بشيء من الارتياح.

عاطفياً: تنهال عليك هذا اليوم الأخبار المفرحة ما يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك.



العـذراء: 24/8-23/9

مهنياً: الأخطاء الصغيرة على الأغلب تكون مؤشراً لبعض التسرع فحاول معالجة الوضع سريعاً.

عاطفياً: حرص الشريك عليك واهتمامه المتزايد بك مسوّغ لأنك تمر ببعض الظروف الدقيقة.



الميزان: 24/9-23/10

مهنياً: قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم ما يجعلك قادراً أكثر على شرح مواقفك

. عاطفياً: مناورات الشريك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام.



العقرب: 24/10-22/11

مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الغموض والالتباسات ما يجعلك أكثر إقبالاً على الحياة والعمل.

عاطفياً: يبشرك الوضع العاطفي بيوم استثنائي مملوء بالوعود والأفراح والرومانسية والفرص السعيدة.



القوس: 23/11- 22/12

مهنياً: زيارة مهمة تحدد آفاق المرحلة المقبلة في العمل ما يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل.

عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل والشريك يساعدك للقيام بالخطوات وفقاً للأولويات المحددة.



الجدي: 23/12-19/1

مهنياً: كن دبلوماسياً جداً وقدم الدعم، وقد تفشي سراً أو تقوم بخطوة ترضيك في محيطك المهني.

عاطفياً: لاتستخف بقدرات الشريك على مساعدتك في مسألة مهمة فهو يمتلك القدرة على ذلك.



الدلو: 20/1-19/2

مهنياً: تتاح لك فرص جديدة لعمل إبداعي وتكون واثقاً بنفسك وتحقق حلماً كبيراً طالما راودك.

عاطفياً: مواقف غير منتظرة من الشريك بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً من قبلك.



الحوت: 20/2-20/3

مهنياً: تجبر على إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ ويبدو المزاج متعكراً وتتجنب الجدال.

عاطفياً: تصرفات الشريك تدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور لئلا تصل علاقتكما لطريق مسدود.

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