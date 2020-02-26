مدير المخابز في السويداء: الدور الرقابي خلال النهار أفضل.. وتكدس ربطات الخبز ليلاً يتلفها

ضياء الصفدي:

عانى عدد من أهالي السويداء من عدم قدرتهم على شراء الخبز التمويني من الأفران بسبب الازدحام, ما اضطرهم لشراء الخبز السياحي، لأن المحال التجارية لا تبيع الخبز التمويني، وذلك بموجب القرار القاضي بمنع بيع الخبز التمويني إلا باعتماد رسمي. والتقت «تشرين» عدداً من الموظفين المنتظرين دورهم أمام الفرن في الساعة السابعة صباحاً. وقال مالك وهو مدرس في مدرسة ابتدائية: قرار بيع الخبز في الأفران التموينية الخاصة في الساعة السابعة قبل أيام أرهقنا كثيراً ونحن بحاجة لتأمين قوت أولادنا قبل الذهاب إلى عملنا وقبل توجههم إلى المدارس, والوقوف ساعات في الطابور أمام الفرن يؤخرنا عن عملنا. وأردف أحد المواطنين: منذ أكثر من أسبوعين ونحن نعاني من مشكلة تأمين الخبز لأن المخابز تبيع الخبز في ساعات محددة ابتداء من الساعة السابعة صباحاً حسب القرارات الجديدة، التوقيت الذي يصعب على عدد كبير من الأهالي الالتزام به، مضيفاً: المسموح به للمحال هو بيع الخبز السياحي حيث يصل سعر الربطة إلى ٤٠٠ ليرة، ناهيك عن نقص وزنها. وطالب المشتكون مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح للمحال ببيع الخبز كما جرت العادة لأنه يصعب على الكثير منهم الوقوف ساعات في الدور على الأفران للحصول على الخبز، ناهيك عن توقيت البيع الذي يبدأ الساعة السابعة صباحاً.

وقال مدير فرع الشركة العامة للمخابز الآلية عادل علم الدين: إن القرار الجديد القاضي ببدء بيع الخبز من الساعة السابعة صباحاً هدفه الرئيس الحفاظ على جودة الخبز فالإنتاج في الليل يؤدي إلى تراكم ربطات الخبز وتخزينها حتى الصباح, ما يؤثر في جودتها، مضيفاً: إن الدور الرقابي خلال النهار بالتأكيد سيكون أفضل، وسينعكس على جودة رغيف الخبز في الأفران الخاصة من خلال مراقبة وضبط الجودة.

وبالنسبة للازدحام أمام الأفران أكد علم الدين أن المواطن سيعتاد على موعد بيع الخبز الجديد وسيخف الازدحام تدريجياً وبالنسبة للأرياف سيصل الخبز مساء ويستطيع المواطن شراءه ، أما في المدينة فلن يتغير شيء، وبالنسبة للموظفين يستطيعون شراء الخبز من الأفران العامة وإنتاج الخبز ليلاً مستمر.

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