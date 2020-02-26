أسعار الأعلاف المرتفعة توقف 70% من دواجن حماة

محمد فرحة:

وصل ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن إلى مرحلة لم يعد باستطاعة الكثير من المربين الاستمرار في تربية الفروج حيث تعدت نسبة التوقف عن تربيته السبعين بالمئة وفقاً لحديث غرفة زراعة حماة, التي أشارت إلى أنه عندما يصل سعر طن العلف إلى 450 ألف ليرة مترافقاً مع ارتفاع أسعار الأدوية البيطربة وسعر كيلو فحم التدفئة الى أكثر من مئة ليرة هذا يعني أنه لم يعد أحد من المربين قادراً على الاستمرار, حيث تشكل محافظة حماة بالنسبة لتربية الفروج سدس عدد المربين في سورية. وأشار زكريا محمد من غرفة زراعة حماة إلى أن جرعة الدعم التي تقدمها الحكومة لا تشكل شيئاً قياساً إلى ارتفاع أسعار المادة العلفية والأدوية البيطرية والمستلزمات الأخرى, فاليوم وصل سعر كيلو الفروج من أرض المدجنة ما بين 1375 و1400 ليرة ولدى الباعة في السوق لا يقل عن 1500 وأحياناً 2600 ليرة ولم يعد متاحاً لدى الشريحة الفقيرة في المجتمع. وأكد عدد من مربي الدواجن في ريف حماة أن تربية الفروج في ظل ارتفاع أسعار المادة العلفية المتواصل لم تعد ممكنة ,فالخسائر محتمة ومتلاحقة ولا أحد يعمل بخسارة. إلى ذلك قال لؤي معروف -بائع فروج: إن سعر كيلو الفروج اليوم من أرض المدجنة ألف وخمسمئة ليرة وغدا بأكثر وقد نتوقف عن استجراره من المداجن التي هي بالأساس لم يعد شاغلوها ومربوها مقتنعين بالعمل. وأضاف معروف: سأتوقف عن العمل فلم يعد الاقبال كبيراً على شراء الفروج حيث أصبحنا مضطرين لبيع الكيلو بـ 1600 ليرة حياً, تضاف إليه تكلفة تنظيفه وتقطيعه.

بالمختصر يمكننا القول: إن مربي الفروج في المداجن وصلوا إلى مرحلة لا يستطيعون الاستمرار فيها وفقاً لحديث غرفة زراعة حماة, وإن حصر استيراد المادة العلفية بعدة تجار جعلهم يتحكمون بالأسعار, ما يؤثر في تربية الدواجن.

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