يتربع تل «الحسكة» على مساحة 2.5 هكتار، ويرتفع عن سطح البحر 329 متراً، وجاءت فكرة العمل في تل الحسكة عام 1996 بناءً على معلومات وجدت في رقيم مسماري، تم الكشف عنه في «تل الشيخ حمد»، ونتيجة الحفريات القديمة التي أجريت في منطقة «الحسكة» القديمة، ظهرت بعض السويات التي تعود للألف الثاني والثالث والرابع قبل الميلاد، كما تم اكتشاف كاتدرائية بطول 31 متراً باتجاه شرق غرب و18 متراً شمال جنوب، وتتألف من قسمين؛ الأول صحن الكاتدرائية بطول 21 متراً، ويتألف من ثلاثة أروقة، رواق شمالي ورواق أوسط ورواق جنوبي، يفصل بين الرواق الشمالي والأوسط قاعدة لأربعة أعمدة، وكذلك الأمر بين الأوسط والجنوبي، وعلى الجدار الغربي قاعدة لعمودين، وقد شُيد البناء الخارجي من حجر بازلتي مغموس بالجص، كما أن أرضيات الكاتدرائية مصنوعة من الطين المشوي بالنار، والدليل على ذلك هو الاختلاف في ألوان البلاطات. أما القسم الثاني، وهو قدس الأقداس، فيتألف من ثلاث غرف، الأولى هي الهيكل أو بيت القدس والثانية هي المعمودية، والثالثة هي السكرستية، وهي مكان لباس رجال الدين، وقد وجد في قدس الأقداس أربعة أعمدة لوضع المائدة المقدسة، وفي الجهة الغربية تم الكشف عن معصرة، كما تم الكشف في الزاوية الجنوبية الغربية عن بئر للماء وختم للحبر «البرشان»، إضافةً إلى كرسي الاعتراف وصندوق الذخائر الذي وجد منه ثلاثة أجزاء، وفي الجهة الشمالية تم اكتشاف قبر لرجل يعود إلى ما بين القرن السابع والقرن التاسع الميلادي.

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