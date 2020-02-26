شكران مرتجى تكشف عن أول أعمالها للموسم القادم

باتت الفنانة شكران مرتجى أحدث المنضمين لمسلسل «شارع شيكاغو»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي يشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم: دريد لحام وسلاف فواخرجي وأمل عرفة ومهيار خضور وعباس النوري.

وذكرت مواقع فنية، أن الفنانة شكران، قد أعلنت بهذه الخطوة انضمامها لأول مسلسلاتها التي ستطل فيها في شهر رمضان، وسيصور العمل في دمشق، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، في ثاني تجاربه الإخراجية في الدراما التلفزيونية، ومن إنتاج شركة «قبنض».

وتدور أحداث العمل في دمشق فترة الستينيات، فيما يعود سبب تسمية العمل بـ«شارع شيكاغو» نسبة إلى شارع حقيقي دمشقي كان موجوداً بجانب سينما الأهرام، وكان معروفاً بتلك الفترة بأنه مركز يجتمع فيه المثقفون والمهتمون بالموضة والفن.

ويروي المسلسل قصة فتاة دمشقية تهرب برفقة بطل شعبي من المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة الستينيات بهذه الخطوة، يذكر أن العمل من المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية العربية.

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