مزارع يكتشف بقايا حيوان عاش قبل 20 ألف سنة

بينما كان يأخذ أبقاره للرعي بالقرب من النهر، عثر المزارع «مترو خوان دي ديوس سوتا» على مقبرة تحتوي على أربعة أجسام ضخمة من حيوان المدرع «glyptodonts» كانت متحجرة، والتي يعتقد الباحثون، أنها كانت موجودة قبل 20 ألف سنة، واكتشفت البقايا في مجرى نهر جاف بالقرب من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث تم في البداية رصد اثنين فقط، ولكن أثناء قيام علماء الحفريات بالتنقيب في الموقع، عثر على اثنين آخرين، حسب موقع «ميرور». ويعتقد الباحثون، أن المجموعة تتكون من حيوانين ضخمين من فصيلة «الجليبتودونت» واثنين من صغارها، وستخضع بقايا الحيوانات لفحوصات تحدد فيها سبب الوفاة والجنس ووزن البقايا.

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