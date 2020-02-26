راندا البحيري تنضم إلى فريق «ولاد إمبابة»

انضمت الفنانة المصرية راندا البحيري إلى فريق مسلسل «ولاد إمبابة» الذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم: سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وريكو وشمس وعبد الله مشرف ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودي وبوسي شاهين، وهو من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وتجسد راندا أحد الأدوار الرئيسة في العمل الكوميدي، الذي سيتم طرحه في موسم رمضان المقبل.

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة البحيري من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم «باركود 615»، وهو من قصة وحوار: أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وإخراج مينا سويحة.

كما تنتظر البحيري طرح فيلم «أسوار عالية» في دور العرض السينمائي الذي تجسد من خلاله فتاة لديها طموحات وأحلام تحاول الوصول إليها.

طباعة