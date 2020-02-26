في خطوة جديدة.. جيني إسبر تدعم المواهب الشابة

خاضت الفنانة جيني إسبر تجربتها الأولى في عالم التدريس، من خلال دورة تدريبية أقامتها إحدى الشركات للتدريب والتطوير.

وقدمت الفنانة إسبر خلال الدورة دروساً خاصة في عالم التمثيل وتطوير الأدوات التمثيلية لدى المشاركين الذين يحاولون شق طريقهم في عالم التمثيل وتنمية مواهبهم.

ولن تكون هذه الدورة الأولى الوحيدة للفنانة إسبر، بل ستكمل عدة دورات تدريبية خلال هذا العام.

من ناحية أخرى، تستمر الفنانة إسبر في تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل «حرملك»، وتستكمل شخصية «فكتوريا» التي تمر بمنعطف مهم بهذا الجزء، وتتخلى عن مكانها لتعود بعد فترة، وتستعيد ما كان حقاً لها.

كما تؤدي الفنانة إسبر دور البطولة في ثاني أعمالها لهذا الموسم، وهو مسلسل «يوماً ما»، إلى جانب الفنانين: جوان الخضر وزهير رمضان وعبير شمس الدين، وتجسد شخصية فتاة غجرية تكتشف مع الوقت أنها متبناة بعد أن تاهت من عائلتها الحقيقية، لتجدها بعد وقت تخوض حياة جديدة تعاني من التعود عليها.

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