الأضرار الصحية لـ«المقرمشات»!

يسبب الإكثار من تناول المقرمشات العديد من الأضرار الصحية، خاصة أنها تخلو من مكونات غذائية أساسية، مثل الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. وتحتوي أكياس المقرمشات على نسبة كبيرة من السكريات والكربوهيدرات، وكانت الجمعية الأمريكية للقلب، قد أوضحت أن تناول الأطعمة الغنية بالسكر والصوديوم يسبب ارتفاع ثلاثي الغلسريد في الدم. ويقول موقع «إيتينغ ويل»: إن أكياس المقرمشات، تعد مصدراً وفيراً للسعرات الحرارية، التي تسبب زيادة الوزن والسمنة، وتكون سبباً في زيادة فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ومن أضرار المقرمشات أيضاً، أنها تكون من مسببات تسوس الأسنان، لأنها تحتوي على الكربوهيدرات، التي تغذي بكتيريا الأسنان وتؤدي إلى تراكم بعض الترسبات على سطح السن.

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