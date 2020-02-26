طفلة روسية تحقق أرقاماً قياسية بـ«السنوبورد»

على الرغم من سنها الصغيرة، إلا أن الطفلة الروسية «فاسيليسا إيرماكوفا» البالغة من العمر ست سنوات، قد صنعت اسماً لنفسها في رياضة «السنوبورد». ووفقاً لموقع «ميرور» البريطاني، تمضي «فاسيليسا» 5 ساعات يومياً في التدرب على منحدرات جليدية خارج موسكو، حتى إنها حطمت عدداً من الأرقام القياسية الوطنية. وبرعت هذه الفتاة الصغيرة التي يدربها والدها، وهو ممارس محترف سابق لهذه الرياضة مذ كانت في الثالثة من العمر، في تنفيذ قفزات 360 درجة أي استدارة كاملة وقفزات 540 درجة أي استدارة ونصف استدارة، وقالت فاسيليسا: «أنا أطير مثل العصفور»، ويتابع «فاسيليسا» على «إنستغرام» أكثر من 360 ألف شخص، وقد لفتت أنظار علامات تجارية رياضية عالمية لتكون راعية لتدريبها.

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