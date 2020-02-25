الخارجية الفلسطينية تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنّ إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخطط إقامة 3500 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة تحد صارخ لجميع القرارات الدولية وتقويض لأي فرص لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أنّ مخططات الاحتلال الاستيطانية تأتي تنفيذا لبنود ما تسمى “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى وقف تنفيذ المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الأسبوع الماضي عن مخططات استيطانية لإقامة 17100 وحدة استيطانية جديدة معظمها في مدينة القدس المحتلة متجاهلة القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فوراً.

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