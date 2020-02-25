المباشرة بترميم مدرسة الشهيد محمد جودت العبد الله في تدمر

باشرت مديرية تربية حمص أعمال ترميم وتأهيل مدرسة الشهيد محمد جودت العبد الله للتعليم الثانوي في مدينة تدمر والتي تضررت من جراء اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي قبل اندحاره من المنطقة على يد بواسل الجيش العربي السوري.

وذكر مشرف المجمع التربوي بتدمر ساطع القيم في تصريح لمراسل سانا أن التكلفة العقدية لأعمال تأهيل المدرسة تبلغ 34 مليون ليرة من المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار مشيراً إلى أن المدرسة تتألف من 3 طوابق تضم 17 غرفة صفية وقاعات للمخابر ومكاتب للإدارة وستوضع بالاستثمار الفعلي مطلع العام الدراسي المقبل.

ولفت القيم إلى أنه تمت خلال العام الدراسي الحالي إعادة تأهيل وافتتاح مدرستي (الملك أذينة) و(الشهيد خالد أسعد) في مدينة تدمر إلى جانب 3 مدارس أخرى في ريف المدينة وذلك بمناطق البيارات الغربية وقصر الحلابات والعامرية.

طباعة