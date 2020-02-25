قاسم: سورية ستبقى صامدة ومؤثرة رغم كل ما تعرضت له من مؤامرات

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن سورية ستبقى صامدة ومؤثرة وستصنع مستقبلها رغم كل ما تعرضت له من مؤامرات ورغم الحرب الإرهابية التي شنت عليها.

وقال قاسم في كلمة له خلال لقاء سياسي في بيروت اليوم: إنّ كل من راهن على سقوط الدولة السورية خاب أمله، منوهاً بصمود الشعب السوري وتضحيات جيشه الذي يواصل معاركه وانتصاراته لتحرير الأرض السورية من دنس الإرهابيين.

ولفت قاسم إلى أهمية الانتصارات التي حققها محور المقاومة بدءاً من فلسطين مروراً بلبنان وسورية والعراق واليمن وصولاً إلى إيران في مواجهة مخططات الهيمنة واستهداف المنطقة وشعوبها.

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