إنتاج التفاح في السويداء تجاوز 21 ألف طن

يتصدر التفاح في محافظة السويداء زراعات الأشجار المثمرة ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة 15783 هكتاراً وتضم 3.321 ملايين شجرة يشكل المثمر منها 2.682 مليون.

وخلال هذه الفترة من السنة تتم المراحل الأخيرة من عمليات تسويق التفاح المنتج بالمحافظة خلال عام 2019 والذي تجاوز 21 ألف طن وفق المعنيين في مديرية زراعة السويداء.

ووفقاً لرئيس غرفة زراعة السويداء حاتم أبو راس فإنه تم منذ بداية الموسم ولغاية تاريخه تصدير 4 آلاف طن من التفاح غالبيتها إلى مصر مع استمرار التصدير لغاية شهر أيار المقبل تزامناً مع تواصل عمليات تسويقه في السوق المحلية إضافة إلى تصنيع جزء منه كدبس تفاح.

ويبين أبو راس أن المناخ الملائم والتربة المكونة من أصل بركاني جعلت تفاح السويداء متميزاً بمواصفاته من حيث اللون والرائحة والطعم المميز الذي يعطيه درجة حلاوة تصل إلى 20 بالمئة عند النضج الكامل، لافتاً إلى أن هذه الميزة جعلته يخزن لفترة زمنية تزيد على ثمانية أشهر وتالياً إعطاء مساحة أكبر لبعض المسوقين للتحكم في عملية العرض والطلب، مشيراً إلى وجود أكثر من 500 وحدة تخزين للتفاح في السويداء تتسع لأكثر من 50 ألف طن، مقترحاً العمل على إقامة منشآت لصناعة العصائر منه نظرا لغزارة الإنتاج خلال غالبية السنوات.

ووفق مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد فإن الإنتاج انخفض بشكل ملحوظ عن موسم 2018 نتيجة ظروف عدة، داعياً المزارعين إلى تقديم الخدمات المطلوبة للأشجار حفاظاً على بساتينهم للمواسم المقبلة لكون شجرة التفاح تشكل مصدر دخل جيد لعدد كبير من أبناء المحافظة وتوفر آلاف فرص العمل.

ويوضح مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء حسين صافي أن كميات التفاح المستلمة لموسم 2019 بلغت 25 طناً و500 كيلوغرام حيث تم تخزينها في وحدات التبريد وتسويقها عبر منافذ البيع.

ويزرع التفاح في محافظة السويداء بعلاً وتتركز زراعته في مناطق ظهر الجبل وعرمان وسالة ومفعلة وقنوات ومياماس ونمرة شهبا، علماً أن إنتاج المحافظة من ثماره عام 2018 بلغ 79289 طناً.

طباعة