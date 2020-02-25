إكثار بذار الحسكة: خلو الحقول الإكثارية من الإصابات الحشرية والآفات الزراعية

أكد فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة الحسكة خلو الحقول الإكثارية في عموم المناطق من الإصابات الحشرية والآفات الزراعية.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس عايد الحسين أن الواقع العام للحقول المتعاقد عليها مع الفلاحين لإنتاج بذار محسنة جيد رغم أن موجة الصقيع التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة أثرت جزئياً في تأخر نمو المحاصيل إلا أن اعتدال حالة الطقس خلال الأيام القليلة الماضية سيسهم في تحسن كبير لكافة المحاصيل.

وأشار الحسين إلى أن إجمالي مساحة الحقول الإكثارية المتعاقد عليها خلال الموسم الحالي بلغ 49253 دونماً لمحصول القمح و6400 دونم لمحصول الشعير مؤكداً استمرار اللجان الحقلية المشكلة في فرع المؤسسة بالجولات الحقلية بغية توجيه الفلاحين وإرشادهم لتحسين واقع المحاصيل وتالياً تحسين الإنتاج.

وبلغت الكمية المقرر إنتاجها من الحقول الإكثارية المزروعة للموسم الحالي نحو 18 ألف طن قمح و760 طناً من الشعير.

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