زيدان: لست خائفاً من أستاذي غوارديولا

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أنه لا يشعر بالخوف أو القلق من مواجهة مانشستر سيتي الذي يشرف بيب غوارديولا على تدريبه، مشيراً إلى أن فريقه مستعد بشكل كامل لخوض المباراة.

وتتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم إلى ملعب سانتياغو برنابيو، غداً، لمتابعة مباراة القمة التي ستجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهناك تركيز كبير من قبل وسائل الإعلام على صدام زيدان وغوارديولا اللذان حققا انجازات أسطورية خلال العقد الماضي، ولاسيما أن المدرب الفرنسي كان قد زار غوارديولا في بايرن ميونخ عام 2015 ليتعلم منه قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية.

وقال زين الدين زيدان في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية: زيارتي لغوارديولا؟ لقد استلهمني ما فعله، هذا يحفزنا أكثر، على أية حال، نحن لسنا قلقين أو خائفين من اللعب ضد غوارديولا وفريقه، متابعاً :لقد أمضيت بضعة أيام معه عندما كان في بايرن ميونخ، لقد حدثني عن التدريب وكيفية إدارة الفريق، لقد كان صادقاً جداً.

وبخصوص النصيحة التي قدمها له غوارديولا، أجاب زيدان: إنها كثيرة، حيث قدم لي الكثير من المعلومات، لكنني الآن لن أذكرها، وقد كانت مثيرة جداً للاهتمام.

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