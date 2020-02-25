برشلونة يحل ضيفاً ثقيلاً على نابولي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى ملعب سان باولو معقل نادي نابولي الإيطالي الذي يستضيف برشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونزليغ”.

ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق الفوز على حساب نابولي في عقر داره، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب الذي يستضيفها ملعب “الكامب نو” في الـ18 من مارس المقبل.

وأكد المدرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، أن المباراة ستكون قوية وصعبة، كما أنها أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا، ويتمنى تحقيق نتيجة إيجابية.

ويغيب عن برشلونة نجمه الأوروغوياني لويس سواريز بجانب سيرغي روبيرتو وجوردي ألبا والفرنسي عثمان ديمبيلي، إضافة للاعب النادي الكتالوني الجديد، الدنماركي مارتن برايثوايت.

في المقابل، يدخل فريق نابولي اللقاء متسلحاً بسجله المميز على ملعبه، فالفريق الإيطالي لم يخسر على أرضه في دوري أبطال أوروبا على مدار 8 مباريات متتالية، منذ خسارته على يد مانشستر سيتي الإنكليزي، في الـ11 من تشرين الثاني لعام 2017.

وانتفض فريق نابولي تحت قيادة مدربه غينارو غاتوزو وحقق الفوز في 6 مباريات من 7 لقاءات، وهو ما يعزز طموحات الفريق تحت قيادته في المشوار الأوروبي، والذي أكد أن اللقاء سيكون صعباً للغاية بالنسبة لفريقه، رغم أنه على ملعبه، إذ يفتقد نابولي خدمات فينسنت بوغوت بجانب المدافع كاليدو كوليبالي للإصابة.

واللقاء اليوم سيكون الرسمي الأول بين برشلونة ونابولي، فيما تواجه الفريقان في 4 مباريات ودية، فاز برشلونة في 3 منها ونابولي في مباراة وحيدة.

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