ظريف يدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة كورونا
دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وقال ظريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن فيروس كورونا المستجد شأنه كشأن الفيروسات الأخرى بما فيها الإرهاب لا يعرف حدوداً.
وأضاف ظريف: إنه واتساقاً مع مبادرة الأمل تدعو إيران للمزيد من التعاون الإقليمي بما في ذلك إطلاق المركز المشترك لمراقبة الأمراض والوقاية منها الذي طال انتظاره.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 16 وعدد الإصابات إلى 61 حالة.