زراعة حماة: بيع 300 ألف غرسة مثمرة للفلاحين
تجاوز عدد الغراس التي باعتها مديرية زراعة حماة للفعاليات الزراعية والفلاحين 300 ألف غرسة مثمرة منها 38500 غرسة زيتون من صنفي القيسي والصوراني.
وأوضح المهندس بسام النشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية في تصريح أن عمليات البيع تتم عبر البطاقة العائلية وعن طريق الوحدات الإرشادية ومن خلال المشاتل الزراعية في كل من حماة ومصياف وسلمية، مشيراً إلى أن بيع غراس الزيتون يتم عبر طريقتين الأولى عن طريق البطاقة العائلية بواقع 25 غرسة للزراعات المنزلية أما الطريقة الثانية فتتم عن طريق الوحدات الإرشادية والتنظيم الزراعي لغاية الترقيع والزراعات الجديدة.
ولفت النشار إلى أن الغراس المباعة شملت أيضاً الفستق الحلبي المطعم بواقع 18 ألف غرسة و35 ألف غرسة فستق حلبي بذري و1800 غرسة جوز مطعم و5800 جوز بذري وألف غرسة جارنك و4 آلاف غرسة خوخ و12500 غرسة لوز مطعم و24 ألف غرسة دراق مطعم وألف غرسة من الوردة الشامية يتم إنتاجها بالمشتل الزراعي بمدينة حماة و2850غرسة حمضيات تم استجرارها من المشاتل الزراعية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، موضحاً أن أسعار الغراس وسطياً تتراوح بين 300 و400 ليرة للغرسة الواحدة.